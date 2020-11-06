Экспорт соков из Узбекистана составил почти 15 тыс. тонн
В январе-октябре 2020 года экспорт соков и прохладительных напитков из Узбекистана составил 14,9 тыс. тонн. Как передает Trend со ссылкой на uzreport.news, об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Объем экспорта в денежном выражении превысил $11,1 млн. Основными покупателями узбекских фруктовых соков стали Россия и Казахстан (80% всего экспорта), а также Кыргызстан (10%) и Туркменистан (5%).
В текущем году соки и прохладительные напитки из Узбекистана впервые поставлялись на рынки Германии, Украины, Польши и ОАЭ.
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