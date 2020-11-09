АГМК доведет уставный капитал до 643,41 млрд. сумов

АО «Алмалыкский ГМК» увеличит уставный капитал до 643,41 млрд. сумов, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным компании, владелец акций АО «Алмалыкский ГМК» принял решение увеличить уставный капитал компании с 359,28 млрд. сумов до 643,41 млрд. сумов путём выпуска дополнительных акций на общую номинальную стоимость 284,12 млрд. сумов.

Уставный капитал будет увеличен за счет увеличения доли государства в лице Агентства по управлению государственными активами.

Оплата за акции осуществляется путём передачи 100% доли в ООО «Кызылкумский фосфоритный комплекс» по номинальной стоимости (284,12 млрд. сумов).