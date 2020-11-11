Специалисты Узбекистана и Великобритании планируют наладить экологическое сотрудничество

В рамках научного сотрудничества с Великобританией состоялись переговоры представителей Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и Центра изучения водных систем (CWS) при Университете Эксетера, организованные при поддержке Посольства нашей страны в Лондоне, сообщает корреспондент ИА «Дунё», передает Trend со ссылкой на правительственный портал Республики Узбекистан.

Темой переговоров стали перспективы реализации этими структурами совместных исследовательских проектов.

С узбекской стороны в мероприятии приняли участие директор Научно-исследовательского института окружающей среды и экологических технологий Зафар Рахимов, начальник управления международного сотрудничества и проектов Джахонгир Талипов, руководитель Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Баходир Пулатов и другие, с британской - содиректор Центра водных систем при Университете Эксетера Слободан Джорджевич и директор по глобальным разработкам CWS Акбар Джавади.

До собеседников доведена информация о проводимых в Узбекистане масштабных реформах в сфере защиты окружающей среды. Представители Госкомэкологии и Научно-исследовательского института проинформировали друг друга о проводимых научных исследованиях в сфере экологии в Узбекистане, включая изучение флоры и фауны, управление промышленными отходами, водными ресурсами, мониторинге окружающей среды, внедрении инновационных решений в сферу.

Представители CWS дали высокую оценку широким международным связям Научно-исследовательского института при Госкомэкологии, который является подписывающей стороной ряда международных соглашений, включая Конвенцию ООН о биологическом разнообразии, Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и других.

Британская сторона выразила готовность к налаживанию научного сотрудничества с Узбекистаном, в том числе реализации совместных проектов на таких направлениях, как изменение климата, устойчивое управление водными ресурсами, управление рисками наводнений (городской дренаж, канализация, оперативное управление, моделирование городских наводнений), изучение комплексных систем городских сточных вод (моделирование и ее мониторинг в реальном времени), распределение воды (моделирование, мониторинг), моделирование подземных вод (поток, загрязнение и термическое воздействие, проникновение морской воды), управление качеством воды (обработка загрязнителей).

В ходе переговоров также рассматривался вопрос организации визита представителей CWS в Узбекистан после нормализации ситуации вокруг пандемии коронавируса для оценки ситуации в республике в области управления водными ресурсами и защиты окружающей среды, предметной разработки направлений совместных исследовательских проектов и подготовки соответствующих заявок на получение финансирования со стороны международных структур, включая ЕС.

С британским научно-исследовательским институтом также достигнута договоренность об организации участия узбекских ученых в исследовательских проектах CWS в рамках программы вуза «Student Exchange» (обмен студентами) и международных научных конференциях, организуемых британским вузом, а также проведении научных онлайн-семинаров с участием экспертов двух стран.