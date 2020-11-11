«Ипотека банк» объявил о выпуске первых международных облигаций

«Ипотека банк» вчера объявил о выпуске своих первых международных облигаций, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным официального сайта Министерства финансов, дебютная эмиссия еврооблигаций запланирована совместно с такими международно-признанными банками, как JP Morgan (США), MUFG (Япония), Raiffeisen Bank International (Австрия) и Societe Generale (Франция).

Кроме того, с 9 ноября руководства Министерства финансов и «Ипотека банка» участвуют в глобальной аудиоконференции (Global Investor Call) и проводят переговоры с инвесторами для выпуска международных облигаций на сумму 300 миллионов долларов США.