Узбекистан увеличил экспорт винограда на 8,9 тыс. тонн

За 9 месяцев Узбекистан экспортировал 86,5 тыс. тонн винограда, что больше на 8,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, об этом сообщает Госкомстат.

В денежном выражении экспорт составил $84,6 млн. Республика на данный момент осуществляет поставку винограда в 15 стран. Среди основных импортертов Россия – 39,1 тыс. тонн, Казахстан – 34,3 тыс. тонн, Кыргызстан – 12,3 тыс. тонн и Беларусь – 317,1 тонна.



Больше всего винограда было экспортировано из Ташкентской, Ферганской и Наманганской областей.

Ранее «Курсив» писал, что за девять месяцев 2020 года экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в денежном выражении составил $571,5 млн, что на $387,8 млн меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года ($959,3 млн).