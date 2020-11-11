АБР выделил $121 млн на модернизацию железных дорог в Ферганской долине

Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 121 млн долларов для завершения модернизации железнодорожной сети в восточной части Узбекистана, сообщается на сайте банка, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Заём дополнит одобренное в 2017 году финансирование АБР в размере 80 млн долларов для помощи в электрификации 145,1 км железнодорожных путей между городами Пап, Наманган и Андижан в Ферганской долине. Дополнительные средства помогут увеличить количество грузовых и частоту движения пассажирских поездов, устранить пробелы в системах сигнализации и телекоммуникаций и повысить потенциал железнодорожного персонала в использовании современных методов управления поездами.

Ожидается, что модернизация железнодорожной сети в Ферганской долине улучшит доступ людей к здравоохранению, образованию и возможность трудоустройства. Это также будет способствовать развитию туризма и торговли между Узбекистаном и соседними странами, поскольку железнодорожная сеть является частью коридора 2 программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Железные дороги также оказались самым надёжным и востребованным видом грузового транспорта во время пандемии COVID-19, отмечается в сообщении.