АБР выделил $121 млн на модернизацию железных дорог в Ферганской долине

Узбекистан 11 ноября 2020 22:26 (UTC+04:00)
АБР выделил $121 млн на модернизацию железных дорог в Ферганской долине

Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 121 млн долларов для завершения модернизации железнодорожной сети в восточной части Узбекистана, сообщается на сайте банка, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Заём дополнит одобренное в 2017 году финансирование АБР в размере 80 млн долларов для помощи в электрификации 145,1 км железнодорожных путей между городами Пап, Наманган и Андижан в Ферганской долине. Дополнительные средства помогут увеличить количество грузовых и частоту движения пассажирских поездов, устранить пробелы в системах сигнализации и телекоммуникаций и повысить потенциал железнодорожного персонала в использовании современных методов управления поездами.

Ожидается, что модернизация железнодорожной сети в Ферганской долине улучшит доступ людей к здравоохранению, образованию и возможность трудоустройства. Это также будет способствовать развитию туризма и торговли между Узбекистаном и соседними странами, поскольку железнодорожная сеть является частью коридора 2 программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Железные дороги также оказались самым надёжным и востребованным видом грузового транспорта во время пандемии COVID-19, отмечается в сообщении.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Армению необходимо заставить возместить нанесенный Азербайджану ущерб - историк Политика 22:47
Более 490 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире 22:44
Иран - одна из ведущих стран мира в области науки - Эсмаил Гадерифар Иран 22:29
АБР выделил $121 млн на модернизацию железных дорог в Ферганской долине Узбекистан 22:26
Называя город Шуша, как армянские террористы - "Шуши", Франция нарушает международное право - политолог Политика 22:21
В Грузии от коронавируса умерли 45 пациентов Грузия 22:15
Трехсторонняя договоренность полностью отвечает интересам Азербайджана - Кямран Байрамов Политика 22:03
Президент Ильхам Алиев: В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции Политика 21:57
Незаконным археологическим раскопкам в Азыхской пещере должна быть дана правовая оценка - минкультуры Азербайджана (ФОТО) Политика 21:55
Президент Ильхам Алиев: Будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение Политика 21:55
Президент Ильхам Алиев: Наши героические бойцы и в будущем всегда будут под моим присмотром Политика 21:54
Президент Ильхам Алиев: Семьи людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, будут обеспечены квартирами, домами Политика 21:50
В ОБСЕ приветствовали прекращение боев в Нагорном Карабахе Политика 21:49
Названы услуги, которые будут оказываться в Азербайджане в период отопительного сезона Общество 21:45
Президент Ильхам Алиев: Все разрушенные дома будут отстроены за счет государства Политика 21:41
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали Политика 21:39
Премьер-министр Али Асадов принял участие в международной акции по посадке деревьев (ФОТО) Общество 21:38
Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна Армения 21:38
Президент Ильхам Алиев: Первый герой этой победы - азербайджанский солдат, азербайджанский офицер Политика 21:37
Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем взятую в качестве трофея военную технику Политика 21:34
Посол Азербайджана в РФ указал, что речь о присутствии турецких солдат в Карабахе не идет Политика 21:33
Араик Арутюнян назвал армянский народ предателем Армения 21:29
Президент Ильхам Алиев: Пашинян фактически встал на колени, принял все мои условия Политика 21:24
Президент Ильхам Алиев: Мы будем привлекать врага к международным судам Политика 21:23
Президент Ильхам Алиев: Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы Политика 21:19
Президент Ильхам Алиев: Пашинян, а ты где подписал этот документ? Политика 21:11
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война останется в истории как славная победа Азербайджана Политика 21:04
Информация АЗЕРТАДЖ регулярно распространяется агентствами-членами Федерации арабских новостных агентств Азербайджан 21:00
Путин и Токаев обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе Политика 20:56
В Азербайджане устраняются ограничения на Интернет Общество 20:40
Умер премьер-министр Бахрейна Арабские страны 20:15
Ford решил сделать ставку на электромобили В мире 20:04
Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа (ФОТО) Экономика 19:54
В Азербайджане утвержден порядок аккредитации медучреждений Общество 19:52
Подписав заявление, Армения приняла все условия Азербайджана - Афет Гасанова Политика 19:37
Необходимо сделать все, чтобы восстановить разрушенную армянами медицинскую инфраструктуру - министр Общество 19:26
Турция разместится в Нагорном Карабахе в рамках того понятия, на основании которого это делает Россия - Реджеп Тайип Эрдоган Нагорно-карабахский конфликт 19:15
Все условия соглашения сформированы исходя из требований Азербайджана, Карабаху не будет предоставлено никакого статуса - Шаин Исмайлов Политика 19:04
ОПЕК ожидает снижения добычи жидких углеводородов в Азербайджане в четвертом квартале Энергетика 18:58
В штате Юта установлены плакаты с лозунгами "Karabakh is Azerbaijan!" Политика 18:52
Назван график подачи отопления в Азербайджане Общество 18:49
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с комендантским часом Общество 18:41
Долевое участие Таиланда в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 18:39
В Шуше пройдет Международный кулинарный фестиваль, посвященный Карабахской кухне Интересное 18:35
Азербайджан сократил экспорт в США Бизнес 18:31
На Международной конференции обсудили вопросы систематического присвоения и плагиата азербайджанской музыки со стороны армян (ФОТО) Социум 18:27
В Азербайджане кредитование правительственных учреждений в годовом обращении сократилось Финансы 18:15
Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление главы МИД Франции Политика 18:11
Шизофренические заявления Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения", обрекли его народ на полный провал Нагорно-карабахский конфликт 18:01
Дочерняя компания Азербайджанской промышленной корпорации подписала контракт на сумму около 500 тыс. манатов Бизнес 17:52
Мирное соглашение подтвердило, что Вторая Карабахская война завершилась победой Азербайджана - Севиндж Гусейнова Политика 17:49
Завершены сварочные работы на 70 км интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 17:39
Туркменистан обнародовал объем экспортированного тяжелого вакуумного газойля из Сейдинского НПЗ Энергетика 17:37
Олжас Сулейменов поздравил Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву Политика 17:35
В Азербайджане совершенствуются электронные ресурсы, оказывающие услуги фермерам ИКТ 17:34
Генпрокурор Азербайджана представил Amnesty İnternational факты армянского террора Нагорно-карабахский конфликт 17:27
Начаты исследования по использованию туристического потенциала освобожденных территорий Азербайджана Экономика 17:18
Завод по переработке аккумуляторов строится в области Казахстана Казахстан 17:15
Минобразования Азербайджана привело статистику сферы образования города Шуша Общество 17:12
Как русская девушка стала азербайджанкой – интервью с Ксенией Лагутиной (ФОТО) Интервью 17:11
На освобожденных территориях Азербайджана раскрыты зверства армян Политика 17:08
В освобожденном от оккупации селе Гаргабазар Физулинского района посажены платаны восточные (ФОТО) Общество 17:02
Склоняю голову перед шехидами - популярный в России исполнитель Социум 16:59
Армяне уничтожили 2 645 историко-культурных памятников Азербайджана - отчет Общество 16:58
Наши воины своей кровью освобождали каждую пядь земли – народная артистка Шафига Мамедова Социум 16:55
В Азербайджане динамично увеличились обращения в консалтинговые организации - Azecoconsulting Финансы 16:54
В Азербайджане выявлено еще 1 202 случая заражения коронавирусом, 998 человек вылечились Общество 16:48
Соглашение по Карабаху является исторической победой Азербайджана - депутат Политика 16:48
Представлен победный марш Азербайджанского солдата – автор идеи писатель из России (ВИДЕО) Культура 16:45
Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана превысила 80 млн долларов Финансы 16:43
Париж не может адекватно и объективно расценивать ситуацию в Нагорном Карабахе – политолог Нагорно-карабахский конфликт 16:40
В ОДКБ приветствовали установление мира в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 16:29
Азербайджанское морское пароходство сокращает вредное воздействие на окружающую среду Бизнес 16:29
Шинные заводы Ирана планируют произвести 20 млн шин до конца текущего года Экономика 16:28
Азербайджан смог вернуть оккупированные Арменией земли благодаря своей военной мощи - политолог Басель Хадж Джасем Нагорно-карабахский конфликт 16:23
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты поговорили о значимости освобождения города Шуша (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 16:23
В германском городе Штутгарт состоялась акция в поддержку Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 16:16
В столице Туркменистана открылся новый комплекс новостроек Строительство 16:11
Туркменистан и Пакистан обсудили возможность начала прокладки газопровода ТАПИ на пакистанской стороне Энергетика 16:11
1,8 млн тонн грузов перевез торговый флот Казахстана с начала года Транспорт 16:08
Казахстан высоко оценивает заявление о прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 16:06
Колонна оппозиции направляется к зданию кабмина Армении, требуя отставки Пашиняна Армения 16:05
В освобожденном Гадруте размещен Ходжавендский РОП (Эксклюзив) Политика 16:02
Холдинг «Байтерек» разместил в KASE облигации Финансы 16:01
Мама, я отправляюсь на фронт! – история 15-летнего актера... (ВИДЕО) Социум 16:00
Карабах является краем предков азербайджанцев - археологические факты Общество 15:57
В Азербайджане идет процесс согласования закона об использовании ВИЭ в производстве электроэнергии Энергетика 15:47
Azercell делится радостью победы с соотечественниками! (ВИДЕО) ИКТ 15:44
Участники международной конференции поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 15:38
Хлопчатобумажная пряжа продавалась ряду стран на бирже Туркменистана в октябре Бизнес 15:36
Поставки газа по TANAP в Турцию достигли 7 млрд кубометров Энергетика 15:34
Азербайджанский солдат готов пожертвовать жизнью за Родину - Закир Гасанов Политика 15:32
Cправедливая победа Азербайджана придаст новый импульс прочным отношениям внутри Тюркского совета - Багдад Амреев Нагорно-карабахский конфликт 15:29
Мы увидели полную поддержку Турцией борьбы азербайджанского народа - МИД Азербайджана Политика 15:25
«Азерэнержи» активизирует свою деятельность в направлении строительства электроподстанции «Гобу» (ВИДЕО) Энергетика 15:22
Азербайджан никогда не обстреливал гражданских лиц - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 15:10
Израильтяне и впредь могут гордиться позитивным характером израильско-азербайджанских отношений - аналитик Политика 15:08
Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган Политика 15:07
Несмотря на пандемию, товарооборот между Туркменистаном и Татарстаном РФ увеличился Бизнес 15:05
Связь Нахчыванской АР с основной частью Азербайджана повысит ВВП страны Бизнес 15:02
Все новости