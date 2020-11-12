В Намангане запускается узбекско-китайское СП
В свободно экономической зоне «Наманган» запускается узбекско-китайское СП стоимостью $50 млн по производству металлопродукции. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.
Инициатором проекта стала компания Tai Chang Special Steel. С вводом первой очереди предприятия в декабре текущего года СП начнет производить несколько видов металлопроката, гвозди и решетки.
В строительстве задействованы более 100 человек, в том числе 20 специалистов из КНР. После полного ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано 800 новых рабочих мест.
Ожидается, что в год СП будет выпускать продукцию на 500 млрд сумов, а объем ежегодного экспорта составит $18 млн.
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