В Намангане запускается узбекско-китайское СП

В свободно экономической зоне «Наманган» запускается узбекско-китайское СП стоимостью $50 млн по производству металлопродукции. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Инициатором проекта стала компания Tai Chang Special Steel. С вводом первой очереди предприятия в декабре текущего года СП начнет производить несколько видов металлопроката, гвозди и решетки.

В строительстве задействованы более 100 человек, в том числе 20 специалистов из КНР. После полного ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано 800 новых рабочих мест.

Ожидается, что в год СП будет выпускать продукцию на 500 млрд сумов, а объем ежегодного экспорта составит $18 млн.