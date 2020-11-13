На Ферганской ТЭЦ полным ходом идет реализация инвестиционного проекта

Акционерное общество «Ферганская ТЭЦ» было организовано более 60 лет тому назад. На данный момент его производственная мощность составляет 305 МВт часов электроэнергии. Также, центр поставляет тепло для важных отраслей экономики и потребителей, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

На данный момент в целях поэтапного внедрения современных и эффективных технологий выработки электроэнергии, повышения эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, а также обеспечения стабильного развития социальной сферы региона с созданием дополнительных рабочих мест, на предприятии в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2017 года № ПП-2794 «О мерах по реализации проекта «Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ и Ферганской котельной РК-3» реализуется инвестиционный проект по внедрению высокоэффективных когенерационных газотурбинных установок мощностью 17 МВт.

Общая стоимость проекта составляет 83,6 млн. долларов США, из которых 49,5 млн. долл. в качестве гранта предоставляет правительство Японии, а остальные 34,1 млн. долл. - это собственные средства АО «Ферганская теплоэлектроцентраль».

На строительной площадке работа идёт при соблюдении всех необходимых гигиенических требований в условиях карантина. Новые установки планируется ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки - до конца этого года, что обеспечит население Ферганской долины дополнительной электроэнергией и теплом в зимний период.

Стоит отметить, что с реализацией проекта теплоснабжение Киргулинского массива и массива имени А.Кодыри города Фергана станет более стабильным, а уровень дефицита электроэнергии в городе снизится. При этом увеличится потенциал экономии топливно-энергетических ресурсов.

Основное оборудование нового устройства поставляется на основе японского гранта. Остальные компоненты, вспомогательные агрегаты и устройства являются продукцией отечественных производителей на основе программы локализации, что приводит к значительной экономии иностранной валюты.

- Строящаяся новая линия производства электроэнергии - это высокоэффективная технология, - рассказывает технический директор АО «Ферганская ТЭЦ» Баходир Нуриддинов. - Каждый МВт произведенной электроэнергии экономит 50% потребления природного газа. Реализация этого проекта приведет к увеличению производственных мощностей в Ферганской долине, при этом Ферганская ТЭЦ получит дополнительно 197,04 млн. часов электроэнергии, 214,08 тыс. Гкал тепла в год.