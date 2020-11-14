Узбекистан поднялся на 9 позиций в рейтинге крупнейших национальных брендов

Узбекистан поднялся на 9 позиций в новом рейтинге крупнейших национальных брендов, подготовленном консалтинговой компанией Brand Finance, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Узбекистан в этом году занял 61 место (70 – в 2019 году). Рядом расположились Кения (62), Эфиопия (63), Ирак (60) и Словения (59).

В этом году США сохранили безоговорочное лидерство - их бренд оценен в $23,7 трлн. Не помешало даже падение стоимости на 14,5%. На втором месте по стоимости бренда Китай - $18,8 трлн, падение всего на 3,7%. На третье место поднялась Япония ($4 трлн, минус 6%), сместив Германию (3,8 трлн, минус 21,5%), пишет Forbes.

В топ-10 именно бренд Германии понес наибольший ущерб. Страны с пятого по восьмое место сохранили позиции - Великобритания, Франция, Индия и Канада. Италия поднялась на девятое место, а Южная Корея спустилась на 10. Россия заняла 14-е место - тоже без изменений в сравнении с прошлым годом.