Безработица в Узбекистане за девять месяцев составила 11,1%

Уровень безработицы в Узбекистане за январь-сентябрь составил 11,1%. Это ниже показателя первого полугодия на 2,1% (13,2%), сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В сентябре Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда Минтруда в 108 городах и районах страны провел очередной социологический опрос. Он охватил 490 органов самоуправления, 4900 домохозяйств, 26 тысяч граждан.

В первые девять месяцев 2020 года численность трудовых ресурсов составила 19 млн 121,3 тысячи человек, превысив показатель за аналогичный период 2019 года на 0,7%, или на 135,5 тысяч человек.

Численность занятых в отраслях экономики зафиксирована на уровне 13 млн 205,2 тысячи человек, что больше на 3,7% (468,5 тысяч человек) по сравнению с первым полугодием текущего года.

Количество лиц, занятых в официальном секторе, за январь-сентябрь составило 5 млн 673,8 тысячи человек, что больше показателя за январь-июнь на 1,7%, или 92,6 тысячи человек.

«Число занятых в неформальном секторе составило 5 млн 618,8 тысячи человек, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем за период с января по июнь т.г. на 9,9%, или на 504,2 тысячи человек. Это произошло за счет возвращения на внутренний рынок труда трудовых мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность за рубежом и увеличения занятых на сезонных сельскохозяйственных работах», — говорится в сообщении.

За границу на работу выехало 1 млн 912,6 тысячи человек — на 128,3 тысячи человек, или 6,3% меньше по сравнению с периодом за январь-июнь.

Согласно результатам исследования Минтруда, количество нуждающихся в трудоустройстве составило 1 млн 642,5 тысячи человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения составил 11,1%, среди молодежи в возрасте 16−30 лет — 17,1%, среди женщин — 14,7%.

Численность экономически неактивного населения в стране зарегистрирована на уровне 4 млн 273,6 тысячи человек, понизившись по сравнению с первым полугодием на 3%, или 130,3 тысячи человек.

За девять месяцев районные (городские) Центры содействия занятости населения оказали услуги свыше 910 тысячам обратившимся гражданам.

«243946 обратившихся граждан обеспечены работой, 500499 привлечены к общественным работам, 25384 обучены профессиям, 45036 гражданам назначены пособия по безработице, 38002 предоставлены консультации по вопросам, связанным с трудовыми отношениями», — отмечает Минтруда.

За счет субсидий, выделяемых Фондом содействия занятости на приусадебных участках, обеспечена занятость 30827 семей, 19174 граждан трудоустроены в сельскохозяйственных, швейных и ремесленнических кооперативах, 7383 стали предпринимателями.