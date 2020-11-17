ГТК опубликовал данные о росте экспорта Узбекистана в европейские страны

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан представил данные об экспорте узбекской продукции в ряд европейских стран, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Так, за 9 месяцев текущего года в Польшу из Узбекистана было экспортировано продукции на 42,8 миллиона долларов США, в Латвию – на 25 миллионов долларов, Германию – на 16,3 миллиона долларов США.

При этом отмечается, что объемы экспорта в Польшу возросли на 40%, а в Германию – на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщается, что в текущем году из нашей страны в Латвию впервые был налажен экспорт бытовой техники, древесины и изделий из нее, а в Германию впервые были отправлены транспорт и запчасти к ним, изделия из дерева, готовая мебель и бытовая техника.