Золотовалютные резервы Узбекистана снова снизились

Золотовалютные резервы Узбекистана за месяц снизились с $33,46 до $33,35 млрд. Как сообщает Trend со ссылкой на kursiv.uz, это следует из данных Центробанка республики на 1 ноября.

Такое уменьшение произошло за счет сокращения запасов в иностранной валюте с $14,48 до $13,94 млрд.

Запасы золота в тройских унциях, напротив, выросли с 9,9 до 10,2 млн. В пересчете на доллары резервы драгметалла увеличились с $18,6 до $19,04 млрд.

Также в резервах республики учитываются специальные права заимствования (Special Drawing Rights – SDR) - условная расчетная единица МВФ, используемая при расчетах между странами. Объем SDR за месяц вырос с $372,8 до $373,8 млн.