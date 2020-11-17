Украина представила предложения по дальнейшему развитию сотрудничества по поставкам современных технологий на нефтегазовые предприятия Узбекистана
Вчера в АО «Узбекнефтегаз» состоялась встреча с послом Украины в Узбекистане Николаем Дорошенко, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.
По информации пресс-службы АО «Узбекнефтегаз», целью встречи стало укрепление сотрудничества по развитию международных отношений и созданию перспективных проектов международными партнерами.
В ходе переговоров стороны обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества с украинскими компаниями в нефтегазовой сфере.
Посол представил предложения украинских предприятий в области поставок нефтегазового оборудования и современных технологий.
Отдельное место заняло обсуждение вопроса привлечения украинских компаний в проекты по увеличению добычи углеводородов.
АО «Узбекнефтегаз» на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с украинскими производителями оборудования (более 15 контрактов), часть которых сейчас успешно эксплуатируются на производственных объектах АО «Узбекнефтегаз».