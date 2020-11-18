В Узбекистане упростят систему взыскания долгов. Сейчас она неэффективна из-за загруженности государственных исполнителей, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, посвященного мерам по совершенствованию системы исполнения судебных актов, которое накануне провел Шавкат Мирзиёев.

"Во многих регионах количество документов на одного исполнителя превышает установленные нормы. К примеру, исполнение 8 категорий документов, таких как регистрация имущественных прав, восстановление на работе и взыскание заработной платы, оплата штрафов и коммунальных платежей, можно обеспечивать без мер принуждения", – отметили в пресс-службе главы государства.

В настоящее время в производстве у БПИ имеется 1,6 миллиона таких исполнительных документов, что составляет 35 процентов от общего количества дел. 60 процентов исполнительных документов касаются взыскания сумм до 400 тысяч сумов.

В связи с этим ответственным лицам поручено внедрить упрощенный порядок исполнения судебных актов, организовать в структуре БПИ специальные отделы, которые будут заниматься взысканием небольших сумм с применением информационных технологий. Отмечена важность переподготовки государственных исполнителей на основе передовых методик.