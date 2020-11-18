Вклад Ташкента в ВВП Узбекистана составил 15,6%

По итогам 9 месяцев 2020 года вклад Ташкента в валовом внутреннем продукте (ВВП) Узбекистана составил 15,6%. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, об этом сообщила пресс-служба Госкомстата республики.

Объем внутреннего регионального продукта (ВРП) столицы в отчетном периоде превысил 63,5 трлн сумов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6 %.

С начала года темп роста строительной отрасли в Ташкенте составил 0,7%, а доля сферы в структуре ВРП – 10,1%. В промышленности и сфере услуг отмечено снижение объемов в сопоставимых ценах, которые составили 96% и 99,8% соответственно к уровню января-сентября 2019 года. Доля этих отраслей в ВРП равен 36,9% и 53% соответственно.

ВРП в расчете на душу населения в Ташкенте превысил 24,3 млн сумов и снизился на 4,7%.