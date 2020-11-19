Новые возможности финансирования малого бизнеса предоставят «Капиталбанк» и «Abu Dhabi Uzbek Investment»

«Abu Dhabi Uzbek Investment» открыл АКБ «Капиталбанк» долгосрочную линию финансирования в размере 10 млн долларов США для развития проектов малого и среднего бизнеса. Договор финансирования сроком на пять лет был подписан сегодня, передает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

СП «Abu Dhabi Uzbek Investment» было создано в июле 2019 года по указу президента Узбекистана при участии Фонда реконструкции и развития Узбекистана и Фонда развития Абу-Даби с объявленным капиталом 1 млрд долларов США.

Сегодняшнее подписание договора между «Капиталбанком» и «Abu Dhabi Uzbek Investment» стало первым этапом в развитии долгосрочных взаимоотношений.

Отметим, что последние полгода АКБ «Капиталбанк» делает отдельный акцент на финансировании проектов малого бизнеса и предпринимательства на суммы до 100 тысяч долларов США. Для этих целей банк значительно упростил процесс сбора и оформления необходимых документов, а принятие решения о финансировании базируется не столько на формальных бухгалтерских отчетах, сколько на реальной оценке эффективности бизнеса.

При этом, процесс принятия решения банком укладывается в пять дней. Такая оперативность наряду с неформальным подходом к оценке проекта оказались очень востребованными среди предпринимателей и бизнес-сообщества.