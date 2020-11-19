Узбекистан разместит два транша еврооблигаций на $750 млн

Узбекистан готовится разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объёмом в эквиваленте 750 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

С 17 ноября правительство провело серию звонков с почти 90 инвесторами из США, Великобритании, Дании, Австралии и ОАЭ.

По данным Минфина, долларовый транш на 500 млн долларов с ориентиром доходности около 4,25% годовых будет выпущен сроком на 10 лет (срок погашения — ноябрь 2030 года). Деноминированные в сумах евробонды на сумму в эквиваленте 250 млн долларов с ориентиром доходности 15,25% годовых планируются к выпуску на 3 года (ноябрь 2023 года). Оба транша разместят на Лондонской фондовой бирже.

«Выпуск международных облигаций в национальной валюте послужит снижению валютных рисков, а также заложит основу для привлечения в будущем международных инвесторов на внутренний финансовый рынок, включая на рынок государственных казначейских облигаций», — говорится в сообщении.

В 9:00 по лондонскому времени книга заявок была объявлена открытой. Исходя из объема заявок и предложений инвесторов, а также ситуации на финансовых рынках, 19 ноября будут установлены купонные ставки по обоим траншам.

Банками-андеррайтерами выступают Сiti (США), J. P. Morgan Сhase (США), Societe Generale (Франция), VTB Capital (Россия) и «Газпромбанк» (Россия), юридическим консультантом — White & Case LLP (Великобритания).

Первые в своей истории 5- и 10-летние евробонды на общую сумму в 1 млрд долларов Узбекистан разместил в феврале прошлого года. Размещение также произошло на Лондонской фондовой бирже, выпуск был разделен на два транша по 500 млн долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. Минфин отмечал, что тогда после открытия торгов объем заказов (спрос) превысил 8,5 млрд долларов, тогда как Узбекистан размещал не более 1 млрд долларов.