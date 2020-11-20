Заместитель премьер-министра Узбекистана и глава администрации президента Афганистана обсудили ход многопланового сотрудничества

Сегодня состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с главой администрации президента Афганистана Мухаммадом Шакиром Коргаром, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным министерства инвестиций и внешней торговли, стороны обсудили текущую повестку двустороннего политического, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, а также дальнейшие меры по углублению узбекско-афганских взаимоотношений.

Подчеркнут высокий уровень и конструктивность политического диалога двух стран, а также широкий спектр пересечения взаимных интересов, что формирует насыщенную повестку многопланового взаимодействия.

Афганской стороной была дана положительная оценка принятию в ноябре текущего года постановления президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему расширению и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан», предусматривающего реализацию конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли, сотрудничеству в экономической сфере и реализации совместных проектов.

Также отмечалось, что в соответствии с постановлением в г.Термезе будет создана рабочая группа в составе руководителей министерств и ведомств для проработки вопросов двустороннего экономического сотрудничества и реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие узбекско-афганского партнерства.

Была подчеркнута взаимная готовность к выполнению поставленной задачи по доведению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов США. В данном контексте стороны обменялись мнениями о дальнейших действиях по согласованию проекта соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Афганистаном. Подписание соглашения позволит заложить прочную основу для торгового сотрудничества, укрепить связи между узбекскими и афганскими предпринимателями в широком спектре отраслей и облегчить для них взаимный доступ на рынки двух стран.

Также была достигнута договоренность приступить к разработке и согласованию проекта соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами. Данный шаг позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов промышленной кооперации с созданием современных производств продукции с высокой добавленной стоимостью с перспективой ее экспорта на рынки третьих стран.

Были рассмотрены вопросы текущего взаимодействия и реализации совместных проектов в транспортно-логистическом секторе, затронуты вопросы развития трансафганских транспортных коридоров, налаживания международного автомобильного сообщения и возобновления регулярных авиарейсов между двумя странами, а также наращивания транзитных перевозок в регионе.

Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере с акцентом на образовательный сектор. Узбекской стороной была поддержана инициатива подписания меморандума между министерствами высшего образования двух стран об организации обучения афганских студентов в Узбекистане.

По итогам встречи стороны пришли к договоренности о совместной разработке и утверждении «Дорожной карты» по углублению сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах с указанием конкретных механизмов реализации проектов и ответственных министерств и ведомств с обеих сторон.