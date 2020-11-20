Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 4,05%

Узбекистан в январе-октябре 2020 года увеличил генерацию электроэнергии на 4,05% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В отчетном периоде, по данным Госкомстата Узбекистана, предприятия страны выработали более 51,65 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Также в январе-октябре в Узбекистане произведено около 20,68 млн. Гкал теплоэнергии, что на 0,58% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.