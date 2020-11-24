«Узбекнефтегаз» привлекает кредит на 650 млн долларов

В рамках визита председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева в Москву с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» подписан Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым предусматривается проработка вопросов привлечения кредитных средств в размере 650 миллионов долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным АО «Узбекнефтегаз», в ходе переговоров с российской стороной обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая готовность «ВЭБ.РФ» в консорциуме с российскими банками-партнерами проработать финансирование второго этапа Программы по увеличению добычи углеводородного сырья, реализуемой в Узбекистане.

Ранее АО «Узбекнефтегаз» и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подписали договор об открытии кредитной линии до 40 миллионов евро для финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг, направленных на модернизацию производственных объектов.

«ВЭБ.РФ» - государственная корпорация развития России, основной задачей которой является способствовать долгосрочному экономическому развитию страны. В партнёрстве с коммерческими банками «ВЭБ.РФ» занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.