Узбекистан импортировал древесины и изделий из дерева на сумму $471,8 млн.

Узбекистан за 10 месяцев 2020 года импортировал древесины и изделий из дерева на сумму $471,8 млн., что на $37,7 млн. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Узбекистан в январе-октябре 2020 года импортировал древесины и изделий из дерева на сумму $433,7 млн. из России, $14,6 млн. из Китая, $5,2 млн. из Турции, $3,5 млн. и $2,7 млн. из Италии.

По данным Госкомстата, Узбекистан в 2020 году импортировал древесины и изделий из дерева из 49 стран мира.