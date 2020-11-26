Узбекистан создаст собственную площадку по производству вакцин. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О комплексных мерах по развитию биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны", передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Реализация плана обойдеться примерно в 53 миллиона долларов.

Кроме этого, планируется создать не только производство вакцин, но и современную лабораторию третьего уровня безопасности, где можно будет заниматься разработкой новых видов вакцин, изучать штаммы вирусов. Создание лаборатории обойдется в 8 миллионов долларов.

После реализации проекта страна сможет сама производить необходимые для населения вакцины, в том числе от коронавируса и других инфекций.