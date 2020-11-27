Узбекистан экспортировал изюма на 42,5 миллиона долларов США

За истекшие 10 месяцев текущего года в Узбекистане в таможенный режим экспорта оформлено более 31 550 тонны изюма на сумму 42 миллиона 515 тысяч долларов США, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По данным Государственного таможенного комитета, 28% от общего количества изюма было экспортировано в Китай, 14% - в Кыргызстан и 10% - в Турцию.

Также, в текущем году экспорт изюма в Нидерланды увеличился в 7,4 раза, Монголию - в 4,2 раза и Грецию – в 1,5 раза.

В этом году наша страна впервые экспортировала изюм в Канаду, Францию, Пакистан, Молдову, Италию, Бангладеш и Южную Корею.