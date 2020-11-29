Узбекистан и Казахстан поддерживают высокие темпы развития торгово-экономического сотрудничества

27 ноября текущего года в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардора Умурзакова с заместителем Премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром с участием руководителей министерств и ведомств двух стран, передает Trend со ссылкой на со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также перспективы расширения партнерства в области сельского хозяйства и промышленной кооперации.

Были затронуты вопросы реализации «Дорожной карты» по расширению и углублению сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, согласованной в ноябре текущего года в г.Ташкенте и включающей в себя 22 проекта промышленной кооперации в сферах агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения, легкой, химической и фармацевтической промышленности, а также производства строительных материалов. Стороны определили механизмы оперативного взаимодействия профильных министерств, ведомств и предпринимателей двух стран для продвижения утвержденных мероприятий и проектов.

Особое внимание было уделено мерам по налаживанию кооперации агропромышленными предприятиями двух стран в области выращивания отдельных видов культур, создания интенсивных садов и совместных животноводческих комплексов. Стороны договорились разработать программу по созданию совместных оптово-распределительных центров для организации экспорта плодоовощной продукции на перспективные рынки.

В данном контексте были обсуждены дальнейшие действия по ускорению согласования проекта Соглашения между Правительствами Республики Узбекистан и Республики Казахстан о сотрудничестве в области технического регулирования, метрологии и оценки соответствия продукции.

Отдельно рассмотрены перспективы взаимодействия в области совместных научных разработок, организации контактов на уровне научно-исследовательских институтов двух стран с целью обмена опытом и ускоренного развития семеноводства, а также получения высокопродуктивных сортов зерновых и масленичных культур.

По итогам переговоров стороны пришли к договоренности о продолжении практики регулярных видеоконференций с целью отслеживания прогресса в реализации достигнутых договоренностей, оперативного решения возникающих вопросов и проработки новых инициатив и направлений многопланового двустороннего партнерства.