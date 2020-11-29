В Ханабаде организуют производство минеральной воды и зону отдыха

Узбекистан 29 ноября 2020 22:50 (UTC+04:00)
В Ханабаде организуют производство минеральной воды и зону отдыха

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реализации проекта Life Khonobod в городе Ханабад Андижанской области, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, компания Water Life Mineral, выступающая в качестве инвестора, поэтапно получит земельный участок площадью до 10 га на праве постоянного пользования за счет земель запаса сельскохозяйственного назначения на территории массива «Хонобод» схода граждан махалли «Янги хаёт».

Проект реализуют в два этапа:

- в 2020—2021 годах инвестор организует производство минеральной питьевой воды под брендом Life Khonobod, галереи напитков (бювета) для населения и туристов, магазина по реализации памятных сувениров, а также шоурумов для демонстрации продукции собственного производства. Компания должна внести инвестиции в размере 14,3 млн евро за счет собственных средств и привлечь иностранные кредиты, создать не менее 200 новых рабочих мест;

- в 2022—2023 годах планируется строительство современной зоны отдыха - гостиничного комплекса на 150 мест путем внесения инвестиций в размере 20 млрд сумов за счет собственных средств и привлечения бансковских кредитов и создание не менее 30 новых рабочих мест.

Ответственным ведомствам поручено в месячный срок заключить с инвестором четырехсторонний инвестиционный договор на основе вышеуказанных условий.

При этом, в случае ненадлежащего выполнения инвестором инвестпроектов и установленных социальных обязательств, право на земельный участок будет отменено. Затем землю выделят для реализации в нем нового проекта с параметрами, не меньшими чем ранее установленные.

ООО Water Life Mineral зарегистрировано 22 апреля 2020 года в Кургантепинском районе Андижанской области. Основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и других вод в бутылках. Учредителями указаны Акмалжон Икрамов (68,8%), Уткир Рузиев (23,2%) и Абиджан Исаков (8%).

Ранее сообщалось, что в Ханабаде запланировали организацию производства электромобилей.

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