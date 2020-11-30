АО «UzAuto Motors» предоставят кредит в 150 млн евро

АО «UzAuto Motors» и лондонское отделение компании Credit Suisse AG подписали соглашение о международном синдицированном кредите на сумму до 150 млн. евро, сообщает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

Синдицированный кредит – это кредит, предоставляемый заемщику синдикатом кредиторов. Это значит, что как минимум два банка подписывают между собой и заемщиком единое кредитное соглашение, на основании которого участвуют в финансовой сделке с заемщиком в установленных долях.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2019 года № ПП-4397 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан» UzAuto Motors ведет активную работу над внедрением современных методов управления, основанных на лучших мировых практиках.

Средства, полученные в рамках соглашения, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов «UzAuto Motors», модернизацию и техническое оснащения завода и увеличение оборотных средств. Реализация данных инвестиционных проектов позволит «UzAuto Motors» наладить запуск производства новых моделей General Motors на платформе GEM.

Подписание соглашения о международном синдицированном кредите стало знаковой сделкой для «UzAuto Motors», как дебют в международном синдицированном кредитовании.