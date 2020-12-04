В Узбекистан поступили образцы вакцины "Спутник V"

Минпромторг РФ сообщил о поступлении первых образцов вакцины "Спутник V" в Узбекистан для проведения испытаний для ее последующего промышленного производства. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". Ценный груз принял первый заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана", - говорится в сообщении.