Принят указ президента Узбекистана «О дальнейшем совершенствовании ресурсных налогов и налога на имущество» (№ УП–6121, 03.12.2020 г.), сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Согласно Указу:

- исключаются из объекта обложения земельным налогом с юридических лиц земельные участки, отведенные для хранения всех видов отходов и их утилизации;

- для дехканских хозяйств устанавливается единая налоговая ставка в размере 40 сумов за 1 куб.м.

Также, внедрение механизма исчисления налога на имущество и земельного налога на основе кадастровой стоимости, приближенной к рыночной стоимости объектов недвижимости, проводится в два этапа:

- на первом этапе (2021–2023 годы) – на объекты недвижимого имущества жилого фонда (квартиры, индивидуальные жилые дома, дачные домики), а также земельные участки, занятые этими объектами;

- на втором этапе (2022–2024 годы) – на отдельные объекты недвижимого имущества нежилого назначения, а также земельные участки, занятые этими объектами.

Кроме этого, будет разработан Земельный кодекс в новой редакции, который предусматривает классификаторы видов разрешенного использования земельных участков и основания для прекращения прав на них.