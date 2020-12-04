Объем медиарынка Узбекистана в 2021 году достигнет 600 млрд сумов. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщила маркетинг-директор конференции IMS Uzbekistan Елена Пивоварова.

По ее словам, рост инвестиций в телевизионную рекламу в Узбекистане составит 23% относительно прошлого года. На фоне других стран высокий спрос обусловлен в первую очередь тем, что телевидение – это единственный измеряемый медиаканал в Узбекистане, который обладает наибольшим охватом аудитории, самой низкой стоимостью за рекламный контакт и высоким возвратом инвестиций, особенно при долгосрочных рекламных кампаниях сроком от трех месяцев и более.

«По нашим прогнозам, в 2021 году медиа рынок Узбекистана достигнет уровня в 600 млрд сумов с положительной динамикой 17%, объем телерекламного рынка увеличится на 20% и составит 410 млрд сумов. Оценка телевизионных бюджетов включает в себя спонсорство и коммерческие сюжеты», – сказала Пивоварова.

«В этом году, не смотря на сокращение активности некоторых категорий, мы наблюдаем рост по всем топ группам рекламодателей. Продажи рейтингов увеличились на 43% относительно 2019 года. Динамика бюджетов топовой десятки составила +64% относительно прошлого года», – добавила она.

Эксперт считает, что телевизионный рынок в ближайшие годы продолжит динамику роста, в том числе за счет увеличения количества новых международных рекламодателей.