Экспорт текстиля из Узбекистана в страны ЕС вырастет до $1,2 млрд. Это произойдет благодаря новым преференциям "GSP+", сообщают данные ассоциации "Узтекстильпром", передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Напомним, 30 ноября Европейская комиссия в досрочном порядке приняла положительное решение по заявке Узбекистана на получение статуса бенефициара Всеобщей системы преференций плюс "GSP+".

После утверждения принятого решения узбекские производители и экспортеры смогут начать пользоваться односторонними тарифными преференциями при экспорте своих товаров на европейский рынок. При этом количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6200.

По оценкам экспертов, при режиме преференциальной торговли "GSP+" ожидаемый объем экспорта текстильной продукции на первоначальном этапе будет составлять 300 миллионов долларов с последующим его увеличением до 1,2 миллиарда долларов к 2025 году.

В настоящее время Узбекистаном экспортируется текстильной продукции более чем на 2,1 миллиарда долларов. Большая часть приходится на рынок стран СНГ, Турции, КНР и всего лишь 60 миллионов долларов на страны ЕС. Так, экспорт в Евросоюз по итогам 2019 года составил 56,7 миллиона долларов, за январь-октябрь - 62,5 миллиона долларов.