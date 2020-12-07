В Узбекистане произведено 8,8 млн. тонн цемента

Узбекистан 7 декабря 2020 09:39 (UTC+04:00)
В Узбекистане произведено 8,8 млн. тонн цемента

За январь–октябрь текущего года в Узбекистане произведено 8,8 млн. тонн цемента. Этот показатель увеличился на 2,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции, производимой предприятиями по производству цемента на республиканском уровне, приходится на Ташкентскую область 46,7%, Навоийскую область 35,1% и Ферганскую область 12,8%.

В январе - октябре 2020 года Узбекистан экспортировал в зарубежные страны цементную продукцию на сумму $27,6 млн.

В свою очередь, в январе - октябре 2020 года в страну из-за рубежа импортирована цементная продукция на сумму $105,5 млн.

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