Компания «Seojin Biotech Co., Ltd.» наладит производство биоразлагаемой пленки

Представители посольства Узбекистана в Республике Корея вчера в формате видеоконференцсвязи организовали переговоры между заместителем хокима Бухарской области Ризо Асадовым и руководителем южнокорейской компании «Seojin Biotech Co., Ltd.» Барк Хой Ёном, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В соответствии с повесткой дня мероприятия, обсужден вопрос возможности организации в Бухарской области экологически чистой биоразлагаемой пленки для использования в сельском хозяйстве.

Р.Асадов сообщил, что в Узбекистане ежегодно производится до 3 млн. тонн хлопка-сырца, в том числе 300 тыс. тонн в Бухарской области. При этом, в процессе выращивания хлопка используются полиэтиленовые пленки, которые требуют очистки полей после сбора урожая. В целях повышения урожайности хлопка, снижения себестоимости по ее выращиванию, а также охраны окружающей среды, узбекской стороной предложено создать в Бухарской области производство биоразлагаемой пленки и другой экологически чистой продукции.

Также отмечено, что с учетом туристического потенциала древней Бухары и развития сферы услуг для иностранных туристов, имеется большой спрос на биоразлагаемую одноразовую посуду и другую продукцию в гостиницах, ресторанах, музеях и других объектах региона.

Барк Хой Ён проинформировал о технологических решениях и патентах, которыми владеет компания «Seojin Biotech Co., Ltd.». С его слов, в настоящее время его компанией производятся экологически чистые биоразлагаемые одноразовые ПЭТ-пакеты для торговли и мешки для сбора мусора, пластиковая тара и столовые приборы, пластиковая пленка для сельского хозяйства (укрывные, пузырчатые пленки для теплиц и другие), пузырчатая обертка, упаковка для одежды и другие.

По его мнению, в Узбекистане в первую очередь необходимо организовать производство биоразлагаемой пленки, которая может быть использована в сельском хозяйстве для посева сельхозкультур. Данная пленка также дает возможность сохранить влагу и снизить потребление воды для выращивания сельхозкультур. После сбора урожая нет необходимости тратить средства и время на удаление использованной пленки, так как она является биоразлагаемой и не будет сказываться на подготовке земли к следующему посеву.

По итогам переговоров достигнута договоренность по изучению технических показателей продукции южнокорейской компании.