S&P подтвердило рейтинги Узбекистана с прогнозом «негативный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Узбекистана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-/B». Прогноз по рейтингам остаётся негативным, говорится в пресс-релизе агентства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

«Прогноз „Негативный“ отражает наше мнение, что внешний и фискальный долг Узбекистана могут продолжать быстро увеличиваться», — поясняет S&P. Эксперты отмечают, что резкое увеличение государственного внешнего долга в последние годы связано с планами правительства по улучшению инфраструктуры и модернизации экономики. Они также ожидают рост внешнего долга в ближайшем будущем из-за расходов в связи с пандемией COVID-19.

Агентство ожидает, что рост ВВП в этом году замедлится до 0,5% вследствие влияния пандемии COVID-19 и слабых показателей основных торговых партнеров Узбекистана из-за низких цен на нефть. До 2023 года, по прогнозам экспертов, рост ВВП будет в среднем составлять около 5% благодаря росту в секторах услуг, производства и добычи природных ресурсов.

В S&P также полагают, что Узбекистану будет по-прежнему сложно удовлетворить спрос на рост рабочих мест. «Несмотря на устойчивый рост, показатель ВВП на душу населения остаётся низким и, по прогнозам, составит 1700 долларов на конец 2020 года», — отмечается в релизе.

Эксперты ожидают, что долларизация кредитов в банковской системе, которая составляла около 49% в октябре, останется на уровне около 50% в следующем году, а затем этот показатель снизится в результате реформ банковского сектора. Агентство положительно оценивает переход Центрального банка к инфляционному таргетированию, но отмечает, что этот процесс займёт несколько лет. По прогнозам аналитиков, инфляция в среднем будет составлять около 10% в ближайшие годы.