Прошла онлайн Бизнес встреча Узбекистана и Дании

10 декабря 2020 года в онлайн формате прошла бизнес встреча с предприятиями Дании, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На встрече с узбекской стороны приняли участие заместитель Председателя ТПП Узбекистана Ф.Усманов, Первый заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Л.Кудратов, заместитель Министра энергетики, а также председатель Европейско-Узбекской Ассоциации Экономического Сотрудничества О.Шайхов.

В ходе встречи были презентованы инвестиционный потенциал и экономическое развитие Узбекистана.

По итогам встречи сторонами были обсуждены вопросы налаживания двустороннего сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Дании.