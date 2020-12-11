Президент Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС (ФОТО)

Сегодня, 11 декабря, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Азербайджане.

В мероприятии, прошедшем под председательством Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, также участвовали Почетный Председатель совета, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Кроме того, во встрече участвовали Президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также приглашенный Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес.

В соответствии с повесткой дня саммита рассмотрен вопрос предоставления Республике Узбекистан статуса наблюдателя при ЕАЭС, а также обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках этого объединения.

В своем выступлении Президент Шавкат Мирзиёев, выразив искреннюю признательность за поддержку заявки Узбекистана на получение статуса наблюдателя, особо отметил растущий международный авторитет организации и широкую географию ее практического сотрудничества с зарубежными странами.

Подчеркнуто, что в контексте проводимого важного этапа масштабных социально-экономических реформ Узбекистан является приверженным последовательному наращиванию и укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия со всеми международными партнерами, в том числе развитию диалога с Евразийским экономическим союзом.

Это обусловлено следующими ключевыми факторами.

Страны ЕАЭС являются, прежде всего, основными, естественными торговыми партнерами Узбекистана. За последние годы товарооборот нашей страны с государствами объединения вырос в два раза.

Экономики наших стран во многом дополняют друг друга, о чем свидетельствуют налаженная эффективная кооперация и более тысячи новых совместных предприятий в разных отраслях экономики.

Транспортные коммуникации и инфраструктура Узбекистана и стран ЕАЭС глубоко интегрированы и тесно взаимосвязаны.

Кроме того, сегодня взаимовыгодные отношения в рамках обширного Евразийского региона характеризуются высокой мобильностью трудовых ресурсов.

Глава нашего государства призвал в полном объеме использовать огромный потенциал экономик наших стран, совместно устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях, взаимно формировать новые рынки.

Отмечена заинтересованность в углублении промышленной кооперации, а также формировании устойчивых цепочек создания добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов.

Отдельное внимание обращено на важность выработки согласованных подходов в сфере транспорта и транзита, что позволит еще активнее задействовать транспортные коридоры, повысить их конкурентоспособность и существенно увеличить загрузку.

Подчеркнуто важное значение тесного сотрудничества в области трудовой миграции, которое будет способствовать решению многих актуальных вопросов занятости населения и обеспечению возрастающих потребностей экономик наших стран в квалифицированных специалистах.

Все вышеотмеченные факторы послужили одобрению Олий Мажлисом Республики Узбекистан предложения о сотрудничестве нашей страны с Евразийским экономическим союзом в статусе государства-наблюдателя.

Как было отмечено, это позволит выйти на качественно новый этап практического и многопланового взаимодействия, глубже и лучше понимать важные процессы, происходящие в рамках объединения.

В завершение своего выступления глава нашего государства особо подчеркнул, что развитие такого партнерства должно отвечать национальным интересам наших стран, основываться на принципах равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры государств-членов ЕАЭС приняли единогласное решение о предоставлении Республике Узбекистан статуса наблюдателя при организации.