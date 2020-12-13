АО «Узбекнефтегаз» и испанская компания «Minsait by Indra» провели переговоры о взаимном сотрудничестве

В видеоконференции приняли участие сотрудники департамента ИКТ, департамента перспективного развития, департамента по реализации инвестиционных проектов, департамента переработки газа и газохимии, а также департамента промышленной и экологической безопасности, охраны здоровья и безопасности труда, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

На седьмой ежегодной международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии», прошедшей 14 октября 2020 года, приняли участие специалисты АО «Узбекнефтегаз» и представители других международных компаний. Во время конференции специалист департамента ИКТ выступил с презентацией текущих и будущих проектов цифровой трансформации АО «Узбекнефтегаз», в следствие чего компания «Minsait by Indra» выразила интерес предоставить свои услуги в реализации презентованных проектов.

В ходе состоявшейся беседы испанская компания провела презентацию, включающую в себя информацию о их компании, о их опыте внедрения информационных технологий, а также о их решениях в сфере информационно-коммуникационных технологий, такие как: «Asset Performance Management. Onesait Plants APM», «Onesait Platform. Minsait’s Opensource Digital Platform», «Onesait Oil&Gas Solutions (Onesait Environment (Oil Spills Early Detection) & Onesait Sensing (Threats and leak detection for pipelines))», а также «SAP S4/HANA».

В свою очередь АО «Узбекнефтегаз» заинтересовано в содействии испанской компании в реализации таких проектов как: «Применение систем искусственного интеллекта в управлении проектами, принятии решений для прогнозирования и анализа больших объемов показателей нефтегазоперерабатывающей отрасли» и «Создание единой автоматизированной системы контроля производственных мощностей в области промышленной безопасности», согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № УП-6079 «Об утверждении стратегии «цифровой Узбекистан — 2030» и мерах по ее эффективной реализации».

Обе стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.