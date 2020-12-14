Минфин рассказал с какой инфляцией Узбекистан завершает 2020 год

В Узбекистане инфляция по итогам 2020 года ожидается на уровне 11-11,5%. Об этом говорится в очередном информационном издании «Бюджет для граждан», передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Ее снижение по сравнению с прошлым годом (15,2%) обусловлено рядом факторов — спадом экономической активности, повышенным спросом на продовольственные товары и товары первой необходимости, ростом кредитных вложений и объема денежной массы, девальвацией национальной валюты -негативными последствиями пандемии COVID-19.

Они привели к значительному ухудшению эпидемиологической обстановки, снижению экономической активности на фоне введения карантинных ограничительных мер, обострению социальных проблем. Все это потребовало принятия оперативных мер по смягчению налогово-бюджетной политики, существенному увеличению расходов на здравоохранение и социальную поддержку населения. Как следствие, на фоне существенного замедления экономического роста наблюдается увеличение бюджетного дефицита и объема внешнего долга, обусловленного привлечением дополнительных внешних заимствований. В сложившихся условиях прогнозирование бюджета на 2021 год осуществлялось с учетом сохраняющейся неопределенности, говорится в документе.

По официальному прогнозу финансового ведомства, в 2021 году и последующие два года уровень инфляции прогнозируется на уровне 8-11%.