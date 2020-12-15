В Сеуле обсуждены вопросы реализации южнокорейских инвестиционных проектов в Узбекистане

Посол Узбекистана в Республике Корея Виталий Фен провел переговоры с председателем компании «BOMI Engineering & Construction Co., Ltd.» Ким Док Ёнгом, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи обсужден ход реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Узбекистане со стороны компании «BOMI Engineering & Construction Co., Ltd.» и ее партнерами.

Говоря о проекте по строительству многоэтажного офисного здания «BOMI Financial Center» на территории МДЦ «Tashkent City», Ким Док Ёнг подтвердил большой интерес к успешной его реализации в ближайшем будущем. По мере смягчения ситуации, южнокорейская компания готова в оперативном порядке направить специалистов в Ташкент для ускоренного продолжения строительных работ. По его мнению, проект должен стать символом крепнущей дружбы между Узбекистаном и Южной Кореей.

Председатель «BOMI Engineering & Construction Co., Ltd.» также проинформировал о двух инвестиционных проектах, прорабатываемых в Узбекистане совместно с партнерами компании.

Первый проект - организация производства лакокрасочной продукции в Каракалпакстане с привлечением передовых технологий южнокорейских компаний. Ким Док Ёнг сообщил, что продолжается активная работа по формированию консорциума южнокорейских компаний для успешного продвижения столь важного для страны и региона проекта. В перспективе планируется производство красок для строительной отрасли, разметки дорог и автомобильной промышленности.

Второй проект - создание на территории СЭЗ «Коканд» предприятия по производству кондитерских изделий совместно с компанией «Cheong Woo Confectionery Co., Ltd.». Проект находится на стадии изучения потребительского рынка Узбекистана и региона. По мере завершения маркетинговых исследований, южнокорейские специалисты посетят Ферганскую область для проработки вопросов практической реализации проекта.

По итогам встречи достигнута договоренность по организации визита Ким Док Ёнга в Ташкент в начале 2021 года для проведения встреч и переговоров с узбекской стороной по обсуждению вопросов реализации вышеуказанных инвестиционных проектов.