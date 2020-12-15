ФАО направит $100 тысяч на расширение прав сельских женщин Узбекистана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запускает программу «Поддержка в реализации инклюзивной сельскохозяйственной политики» в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в представительстве ФАО в стране, передает Trend.

Проект общей стоимостью 100 тысяч долларов планируется реализовать до конца 2022 года. Главная задача программы — улучшение условий жизни в сельских районах с помощью реализации инклюзивной сельскохозяйственной политики и расширения прав и возможностей женщин.

«Устранение гендерного разрыва в сельском хозяйстве принесёт значительную пользу сельскохозяйственному сектору и обществу в целом. Гендерное неравенство подкрепляется стереотипам о гендерных ролях, которые преуменьшают видимость важнейшего вклада женщин в сельское хозяйство. Инвестиции в сельских женщин — это инвестиции в значимые факторы перемен для искоренения бедности и достижения продовольственной безопасности для всех», — отметил координатор проектов представительства ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.

Реализация данного проекта будет координироваться Гендерным планом действий ФАО в Узбекистане.