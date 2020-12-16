57% предприятий в Узбекистане, считают, что перспективы развития их бизнеса улучшатся

16 декабря 2020г., Ташкент. Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проведен ноябрьский опрос предприятий для оценки бизнес климата в Узбекистане. В опросе приняло участие 1008 предприятий по всей республике. Эксперты поинтересовались у предпринимателей о перспективах развития их бизнеса, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

Опрос проходил по двум направлениям:

•качественная оценка текущего состояния бизнеса;

•ожидание предпринимателей на ближайшие 2−3 месяца.

Анализ состояния бизнес-климата в Узбекистане показал, индикатор текущего состояния бизнеса составил 27 пунктов, что характеризует умеренно положительные настроения предпринимателей касательно текущего состояния их бизнеса. В частности, индикатор текущего состояния в сфере сельского хозяйства составил 53 пункта, промышленности – 15, строительства – 29, услуг – 16 соответственно.

Из опрошенных в ноябре т.г. предприятий 35% оценили текущее состояние бизнеса как «хорошее», 52% - «удовлетворительное» и 14% - «плохое».

Спрос на товары/услуги «улучшился» ответили 42% предприятий, «не изменился» - 45%, «ухудшился» - 14%.

Количество работников «увеличилось» у 17% предприятий, «не изменилось» - 71%, «уменьшилось» - 12%.

Индикатор ожидания перспектив развития бизнеса на ближайшие 3 месяца составил 51 пункт, то есть ожидания предпринимателей о перспективах развития их бизнеса на ближайшие 3 месяца положительные.

В частности, индикатор ожидания перспектив в сфере сельского хозяйства составил 61 пункта, промышленности – 37, строительства – 29, услуг – 60 пунктов соответственно.

Из 1008 предприятий, которые приняли участие в опросе 57% оценили перспективы их бизнеса как «улучшится», 39% - «не изменится» и лишь 5% считают, что «ухудшится».

Анализ выявил, что спрос на товары/услуги «улучшится» у 50% предприятий, «не изменится» - 42%, «ухудшится» - 7%. Ожидается «увеличение» количества работников у 34% предприятий, «не изменится» - 62%, «уменьшится» - 4%.

45% считают, что стоимость их продукции «не изменится», 34% ответили, что «не знают», 18% предприятий ожидают «повышения» цен на их товары/услуги и только 3% - «уменьшится».

Индикатор бизнес-климата составил 39 пунктов, т.е. состояние бизнес-климата в стране оценивается как хорошее.

Взаимоотношение значений текущей ситуации и ожидания означает, что положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца. В частности, индикатор бизнес-климата в сфере сельского хозяйства составил 57 пункта, промышленности – 26, строительства – 29, услуг – 37 пункта соответственно.

Оценка аналогичных индикаторов бизнес-климата в ноябре месяце т.г. для стран партнеров расположился следующим образом: Турции (4) и России (-5,7), Еврозоны (-0.63), КНР (2,1), Южной Кореи (-15).