Локомотивный парк АО «Узбекистон темир йуллари» пополнился современными электровозами из Китая

В Узбекистане состоялась торжественная церемония презентации современных и мощных грузовых и грузопассажирских локомотивов, поставленных из Китая, в рамках реализации проекта «Обновление парка локомотивов путем приобретения локомотивов» с участием Азиатского банка развития, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

– Мы давно сотрудничаем с китайской государственной холдинговой компанией CRRC Group («Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава»), – говорит Хуснутдин Хасилов, председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари». – Это уже четвёртое поколение электровозов, являющихся самыми современными и сборка которых осуществлена по заказу АО «Узбекистон темир йуллари», с учётом климатических условий нашего региона и его географических особенностей со сложным горным рельефом.

Каждый из этих электровозов после пуско-наладочных работ выходит на обкатку – это предварительные испытания, которые сопряжены с реальными перевозками. Можно сказать, тем самым они уже начали работать. До сегодняшнего дня, два новых грузовых локомотива уже доставили 6,5 тысяч тонн груза из Ташкента в Джизак и 4,5 тысячи тонны груза были доставлены в Кашкадарьинскую область по самым сложным горным железнодорожным участкам. Через 7-10 дней каждый из уже поставленных локомотивов начнёт работать на полную эксплуатационную мощность.

Отметим, что новые локомотивы отличаются от своих предшественников, которые были закуплены в предыдущие годы тем, что они значительно мощнее и тем, что являются двухсекционными – 8- осный грузопассажирский (9,600 кВт) и 12-ти осный грузовой (14,400 кВт) электровозы. Благодаря своей мощности, локомотив способен легко тронуться с места с тяжеловесным грузовым составом при любых погодных условиях. Эксплуатационный срок службы каждого локомотива 40 лет.

– На новых 30 электровозах, будут работать 120 машинистов и 120 помощников машиниста, что означает обеспеченность занятостью 240 профильных специалистов, – рассказывает Умид Хурсандов, машинист-инструктор по автотормозам локомотивного депо “O‘zbekiston”. – Локомотивные бригады очень довольны новой техникой, так как новые электровозы полностью компьютеризированы и в сравнении с предыдущими поколениями этой техники, довольно лёгки в управлении. Они оборудованы современными системами безопасности и диагностики. Например, если в пути следования обнаружится неисправность оборудования, то на монитор бортового компьютера выводится соответствующее сообщение и здесь же указываются способы его устранения.

Примечательно и то, что современные технологии, применяемые в презентованных локомотивах наряду с экономией электроэнергии, позволяют также сократить расход горючего. В настоящее время в локомотивном парке АО “Узбекистон темир йуллари” обновлено свыше 50 процентов имеющихся локомотивов.