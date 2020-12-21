Узбекистан в январе-ноябре увеличил выпуск автомобилей на 2,93%

Узбекистан в январе-ноябре 2020 года выпустил около 260,86 тыс. легковых автомобилей, что на 2,93% выше по сравнению с тем же периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

В автомобильной промышленности в январе-ноябре 2020 года были произведены 73 871 автомобиль марки «Кобальт» (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 42,3 %), 62 302 - «Нексия» (-11,3 %), 45 835 – «Джентра» (+13,5 %), 48 284 – «Дамас» (+0,7 %), 22 458– «Спарк» (-1,4 %) и 8 112 – «Лабо» (+21,6 %).

За январь-ноябрь 2020 года в республике произведено 588 шт. автобусов (к соответствующему периоду 2019 года отмечено снижение производства на 61,1 %). Наибольший объем производства в 2020 году отмечен в марте, составив 176 шт.

За январь-ноябрь 2020 года в республике произведено 210,4 тыс. шт. автомобильных двигателей (рост на 12,9 % к соответствующему периоду 2019 года). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в июле, составивший 24,1 тыс.шт.

За январь-ноябрь 2020 года в республике произведено 3 726 грузовых автомобилей (к соответствующему периоду 2019 года объем производства снизился на 26,3 %). В 2020 году наибольший объем производства данной продукции был отмечен в ноябре, составив 420 шт.