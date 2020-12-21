Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев увеличился на 20,2%

Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев этого года увеличился на 20,2% до 4,8 миллиарда долларов. При этом российский экспорт вырос на 25,3% до 3,8 миллиарда долларов, а импорт - на 3,7% до 1 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции посла России в Узбекистане Владимира Тюрденева.

В структуре экспорта России в Узбекистан в январе-сентябре 2020 года основную долю составили следующие группы товаров: "металлы и изделия из них" – 25,1%, "машины, оборудование и транспортные средства" - 18,6%, "продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)" - 14,2%, "древесина и целлюлозно-бумажные изделия" - 12,1%, "минеральные продукты" - 10,9% и "продукция химической промышленности, каучук" – 10,3%.