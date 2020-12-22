Эстонское масло начали поставлять в Узбекистан

В начале декабря эстонское предприятие Tere AS отправило на рынок Узбекистана первые 100 тыс. упаковок сливочного масла. В дальнейшем планируется увеличивать экспорт в этом направлении. Об этом сообщает Trend со ссылкой на spot.uz.

«Эстонские продукты часто пользуются успехом в неожиданных странах. Узбекистан — это страна бывшего Советского Союза, в чьих глазах Эстония всегда была, бесспорно, хороша», ― прокомментировал председатель правления Tere AS Юло Кивине.

По словам Кивине, экспорт должен осуществляться именно в тех направлениях, в которых он возможен.

«В Центральной Азии очень ценятся эстонские товары, потому что мы, грубо говоря, представляем западные бренды. Мы должны экспортировать туда, куда можем, а не туда, куда, по мнению других, должны ― зачастую это сложно реализовать. Как правило, молочная продукция является скоропортящейся и рассчитана на региональные продажи, но при определенном ассортименте наш экспортный потенциал очень велик», — добавил Кивине.

Tere AS и Farmi Piimatööstus AS входят в состав эстонского концерна по производству молочной продукции, чья консолидированная рыночная доля в секторе свежих молочных продуктов составляет 40%, а ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов.

Производственные мощности в Йыхви, Пылва и Вильянди ежедневно дают 500 тонн молока. Помимо местного рынка предприятия экспортируют в 25 разных стран. В общей сложности на четырех производствах Tere и Farmi и в офисе работают 570 человек.