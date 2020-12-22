Узбекистан и Россия договорились о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19

Представители России и Узбекистана подписали соглашение о поставке 1 миллиона доз вакцины «Спутник V», сообщает Trend со ссылкой на uz24.uz.

Российский посол в Ташкенте Владимир Тюрденев отметил, что вакцина будет предназначена для трудовых мигрантов, выезжающих в Россию на заработки.

Он напомнил, что первые образцы вакцины «Спутник V» в Узбекистан доставил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в начале декабря.

Также было сказано о намерениях Узбекистана заключить контракт на закупку второй российской вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона».