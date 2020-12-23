Биржевая цена золота в Узбекистане в декабре составила 615,9 тыс. сумов за грамм

По данным информационной службы АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», в декабре 2020 года на УзРТСБ отмечен максимальный объем продаж золота. Так, через биржевые торги реализовано 75 кг драгоценного металла. Биржевая цена золота в среднем составила 615,9 тыс. сумов за 1 грамм, отмечено в сообщении пресс-службы, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Ранее сообщалось, что за 2019 год через биржевые торги UZEX реализовано 145,1 килограмм золота и серебра на общую сумму свыше 6,1 млрд сумов.

В прошлом году через биржу продано 12,6 кг золота на сумму 5,5 млрд. сумов. При этом биржевая котировка золота составила 435,2 тыс. сумов за 1 грамм. Объем продаж серебра достиг 132,5 кг на сумму 605,7 млн сумов. Средневзешенная цена серебра составила 4 600 сумов за 1 грамм.

Напомним, драгоценные металлы начали реализовываться через биржевые торги Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи с марта 2019 года.

Стартовая стоимость на драгоценные металлы на бирже определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату совершения биржевой сделки.

Продавцом драгоценных металлов на биржевом рынке выступает АО «Алмалыкский ГМК», а покупателями являются производители продукции промышленного назначения, имеющие мощности по их переработке, а также производители ювелирных изделий.