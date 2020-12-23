В Узбекистане примут план адаптации к изменению климата

В Узбекистане начали реализацию инициатив, направленных на планирование мероприятий в области климатической адаптации. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщает ПРООН.

Проект направлен на повышение устойчивости отраслей экономики, наиболее уязвимых к воздействию изменения климата, и совершенствование существующих механизмов развития.

Новый проект будет реализован за счет грантовых средств Зеленого климатического фонда при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций. В ПРООН Узбекистана сообщили, что проект стартовал 3 декабря.

Разработанный Национальный план адаптации будет носить отраслевой характер. Выделенные финансовые средства составляют 1,6 миллиона долларов США. Основная цель инициативы — помочь стране в ближайшие два с половиной года создать эффективный процесс планирования с учетом климатических адаптационных приоритетов.

Проектная деятельность будет способствовать повышению эффективности принимаемых решений в таких ключевых отраслях, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, строительный сектор, контроль за ситуациями, вызванными чрезвычайными климатическими явлениями, а также развитие районов Приаралья.

"Изменение климата в Узбекистане затрагивает все сферы жизнедеятельности человечества и требует незамедлительных мер по предотвращению негативных последствий изменения климата и адаптации к новым условиям жизни", – говорит первый заместитель генерального директора Центра гидрометеорологической службы Бариддин Нишанов.