Япония подарила Узбекистану дорожную технику на $7,3 млн

Узбекистан 23 декабря 2020 23:06 (UTC+04:00)
Япония подарила Узбекистану дорожную технику на $7,3 млн

Япония в рамках правительственной Программы экономического и социального развития безвозмездно передала Узбекистану дорожно-строительную технику на сумму 800 млн иен (примерно 7,3 млн долларов США), передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Церемония передачи состоялась 18 декабря. В ней приняли участие посол Японии Ёщинори Фуджияма и заместитель министра транспорта, председатель Государственного комитета по автомобильным дорогам Узбекистана Абдурахмон Абдувалиев.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Японии в Ташкенте, 16 единиц дорожно-ремонтной техники японского производства, в том числе 1 дорожный стабилизатор, 2 вибрационных однобарабанных катка, 3 вибрационных тандемных катка, 4 катка с пневматическими шинами и другие машины, будут поставлены в сельские районы Сырдарьинской, Джизакской, Хорезмской областей и Каракалпакстана.

Большинство дорог в сельской местности этих регионов до сих пор немощёные, из-за чего нередко возникают проблемы, связанные с наводнениями и оползнями, вызванными проливными дождями в тёплое время года, а также с замерзанием в холодные месяцы. Быстрый ремонт и восстановление после стихийных бедствий являются актуальной задачей для обеспечения экономической и социальной стабильности в сельской местности, говорится в сообщении.

Ожидается, что использование нового оборудования поможет значительно оптимизировать процесс дорожно-строительных работ в указанных регионах и сократить их длительность.

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