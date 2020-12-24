Узбекистан ведет переговоры с индийскими производителями вакцин от коронавируса

Узбекистан 24 декабря 2020 22:11 (UTC+04:00)
Узбекистан ведет переговоры с индийскими производителями вакцин от коронавируса

Узбекистан ведет переговоры с индийскими производителями вакцин от коронавируса, сообщил посол Индии в Узбекистане Маниша Прабхата, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Индия обладает значительными мощностями по производству вакцин. В настоящее время в нашей стране разрабатываются три вакцины. Одна из них находится на третьей стадии клинических испытаний, две остальные – на второй. Эти вакцины в скором времени уже поступят в производство, будут доступны людям. Представители Узбекистана ведут переговоры с индийскими компаниями-производителями, мы надеемся, что эти переговоры будут успешными", – отметил посол в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

"Если говорить об индийской вакцине, то в ней за основу взята частица обессиленного вируса. При ее создании клонируется частица белка, далее вырабатываются рекомбинантные белки. В этой вакцине нет никаких компонентов, которые содержаться в структуре вируса", – сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

По словам заместителя директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Алишера Темирова, Узбекистан сегодня уделяет особое внимание развитию сотрудничества с индийской стороной по организации производства и проведению совместных исследований по разработке вакцины от коронавируса.

"На сегодняшний день ведутся переговоры с компанией Zydus Cadila, Bharat Biotech и другими", – рассказал он.

Вакцина компании Bharat Biotech – Covaxin, разрабатываемая совместно с Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR), проходит третью фазу испытаний и может быть запущена на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Испытания поздней стадии начались в ноябре, и предварительные результаты показали, что она безопасна и эффективна.

Ожидается, что Zydus Cadila проведет испытания третьей фазы своей потенциальной вакцины ZyCoV-D с участием 30 тысяч человек. Начало исследований запланировано на декабрь. На данный момент компания завершила вакцинирование 1000 участников фазы II и планирует представить данные в регуляторное ведомство в этом месяце.

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