Республика Корея выделит $1 млн для Приаралья

Южная Корея внесет $1 млн в Многопартнерский Трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Подписано соответствующее соглашение. Как передает Trend со ссылкой на kursiv.uz, об этом сообщается на сайте Фонда.

Деньги будут использованы для оказания помощи населению региона Приаралья в улучшении социально-экономических условий и здоровья.

Правительство Кореи также планирует предоставить грант в размере $5,56 для Приаралья в рамках многостороннего проекта развития Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Трастовый фонд был создан под эгидой ООН в конце 2018 года. Он представляет собой площадку для сотрудничества на национальном и международном уровнях для решения экологических и социально-экономических потребностей населения Приаралья.

Ранее «Курсив» писал, что Евросоюз выделил для Трастового фонда 5,2 млн евро.